Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Предстоящая встреча «Ростова» с одним из лучших клубов мира — мюнхенской «Баварией» — заставляет болельщиков обеих команд понервничать. «Это будет непростой матч», — сказал на предматчевой пресс-конференции форвард «Баварии» Роберт Левандовски, передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Fcbayern.com Роберт Левандовски

По словам нападающего немецкого клуба, донской клуб борется за третье место. «Это будет совершенно другая игра, чем в Мюнхене», когда жёлто-синие уступили оппонентам со счётом 0:5.

Во-первых, матч пройдёт при минусовой температуре, что явно доставит дискомфорт немцам. Во-вторых, «Бавария» прилетела без травмированных Мануэля Нойера, Арьена Роббена, Артуро Видаля, Хави Мартинеса и Кингсли Комана. И, наконец, в-третьих, сами немцы признали, что жёлто-синие набрались опыта за время участия в Лиге чемпионов УЕФА.

Донскую команду похвалил наставник клуба из Мюнхена Карло Анчелотти. Он выделил хорошую организацию в обороне, которая опасна на контратаках. Также неплохо ростовчане смотрелись против «Атлетико», поэтому главный тренер не исключил борьбы за очки.

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Напомним, что для жёлто-синих матч против немцев станет пятым в Лиге чемпионов УЕФА. Пока «Ростов» ни разу не победил и располагается на последнем месте в группе D, но на домашнем стадионе «Олимп-2» могут дать достойный отпор противнику.

Как уже сообщало ИА REGNUM, матч с «Баварией» станет заключительным домашним поединком Лиги чемпионов УЕФА для ростовчан. Следующий матч жёлто-синие проведут в Нидерландах с местным ПСВ.