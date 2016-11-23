Левандовски об игре «Баварии» с «Ростовом»: «Будет непростой матч»
Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Предстоящая встреча «Ростова» с одним из лучших клубов мира — мюнхенской «Баварией» — заставляет болельщиков обеих команд понервничать. «Это будет непростой матч», — сказал на предматчевой пресс-конференции форвард «Баварии» Роберт Левандовски, передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
По словам нападающего немецкого клуба, донской клуб борется за третье место. «Это будет совершенно другая игра, чем в Мюнхене», когда жёлто-синие уступили оппонентам со счётом 0:5.
Во-первых, матч пройдёт при минусовой температуре, что явно доставит дискомфорт немцам. Во-вторых, «Бавария» прилетела без травмированных Мануэля Нойера, Арьена Роббена, Артуро Видаля, Хави Мартинеса и Кингсли Комана. И, наконец, в-третьих, сами немцы признали, что жёлто-синие набрались опыта за время участия в Лиге чемпионов УЕФА.
Донскую команду похвалил наставник клуба из Мюнхена Карло Анчелотти. Он выделил хорошую организацию в обороне, которая опасна на контратаках. Также неплохо ростовчане смотрелись против «Атлетико», поэтому главный тренер не исключил борьбы за очки.
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Напомним, что для жёлто-синих матч против немцев станет пятым в Лиге чемпионов УЕФА. Пока «Ростов» ни разу не победил и располагается на последнем месте в группе D, но на домашнем стадионе «Олимп-2» могут дать достойный отпор противнику.
Как уже сообщало ИА REGNUM, матч с «Баварией» станет заключительным домашним поединком Лиги чемпионов УЕФА для ростовчан. Следующий матч жёлто-синие проведут в Нидерландах с местным ПСВ.