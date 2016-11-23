Астрахань, 23 ноября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. В Астраханской области экономить на сфере образования дальше некуда. «Все ресурсы для возможной экономии средств мы исчерпали. Больше сокращать и оптимизировать просто нечего», — заявил на заседании правительства министр образования Виталий Гутман. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе председателя правительства региона 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

За последние три года министерству удалось высвободить почти 493 млн рублей: 42 млн рублей — в 2014 году, 311 млн — в 2015-м. В текущем году к высвобождению планируется 139,673 млн рублей.

Как доложил глава ведомства, работу по оптимизации сети и численности бюджетных учреждений и сокращению неэффективных расходов министерство ведет на протяжении последних десяти лет. За это время реорганизации подвергались 37 общеобразовательных организаций и 13 организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.

Так, в прошлом году сокращение численности образовательных организаций велось, прежде всего, по пути укрупнения. Детские сады и учреждения допобразования присоединялись «под крышу» единого юридического лица. В ряде случаев объединялись и несколько школ.

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Как отметил Виталий Гутман, где-то пришлось пойти и на ликвидацию школ, если контингент снижался до критического минимума и падало качество подготовки. Во всех подобных случаях муниципалитеты обеспечивали подвоз обучающихся в близлежащие школы. Всего оптимизация затронула более 30 муниципальных образовательных организаций. Больше всех от «оптимизации» досталось Наримановскому и Лиманскому районам.

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Реорганизация сети муниципальных образовательных организаций продолжилась и в 2016 году — всего 12 организаций.

Однако это не единственные используемые методы по сокращению неэффективных расходов. Так, обучающихся объединяют в сводные класс-комплекты по отдельным учебным дисциплинам, сокращают административно-управленческий и вспомогательный персонал, укрупняются классы по всем параллелям с 5-го по 11-й класс. Кроме того, идет укрупнение дошкольных групп путем создания разновозрастных групп, а также создание групп «неполного дня» при реализации программ дошкольного образования.

Не обходятся эти мероприятия и без сокращения работников, занятых в образовательных организациях. В 2015 году число сокращенных составило 999 человек (2,98%), а на 1 октября 2016 года сокращено 1005 человек (4%).

Также министр отметил, что муниципальные образовательные учреждения стоит вывести из муниципального подчинения, так как районы зачастую не направляют средства на систему образования. А в ряде случаев непрофессионализм некоторых глав муниципалитетов привел к тому, что уже к ноябрю в школах закончился фонд заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, оптимизация не лучшим образом сказалась и на культурной сфере региона. Так, с 2012 года число ставок работников культурно-досуговых учреждений и библиотек сократилось на четверть. А в Икрянинском и Володарском этот показатель превысил 50%. Значительно сократили свою деятельность и сельские библиотеки. В ряде сел их попросту нет. А в поселке Володарский и селе Новокрасино Володарского района библиотеки закрыли вопреки мнению местных жителей. Дома культуры отсутствуют в девяти селах Володарского и Камызякского районов. Вызывает обеспокоенность и ситуация с сельскими кинозалами и их оснащенностью.

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Добавим, бюджет Астраханской области на 2016 год был запланирован бездефицитным. Первоначально предполагалось, что доходы и расходы составят по 29,3 миллиарда рублей. После получения 1,3 миллиарда дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета основные показатели были утверждены в размере по 30,6 миллиарда рублей.