Чита, 23 ноября, 2016, 06:31 — ИА Регнум. Несколько членов Общественной палаты Забайкальского края инициируют снятие с должности своего ранее судимого руководителя Анатолия Ходакова, утверждает газета «Забайкальский рабочий», ссылаясь при этом на некие неназванные источники.

Скриншот с сайта Общественной палаты Забайкальского края с официальной версией биографии председателя

Издание отмечает, что в 1982 году Ходаков был судим за превышение должностных полномочий и хищение государственного имущества на Украине. Источники ставят под сомнение «моменты назначения руководителей Общественной палаты».

Член палаты Григорий Родионов подтвердил «Забмедиа» информацию о недовольстве коллег фактом скрытой судимости Ходакова и уточнил, что на ближайшем совете палаты председателю будет задано несколько вопросов.

«24 ноября на Совете Общественной палаты мы зададим Ходакову некоторые вопросы: например, как он получил высшее образование, если он четыре года сидел в колонии? Ведь в советское время высшее образование в колониях не давали, — утверждает Родионов. — Судимость у него давно снята, но он скрыл от нас, что был судим. Я считаю, что если ты представляешь гражданское общество, то должен быть честным человеком. Возникает вопрос: кто вы, господин Ходаков?»

Сам Ходаков, занимающийся адвокатской практикой, подтвердил в беседе с корреспондентом «Чита.ру» наличие судимости, отметив, что это не влияет ни на его юридическую деятельность, ни на работу в Общественной палате.

По данным сайта краевой Общественной палаты, Ходаков родился в 1961 году в городе Вознесенске на Украине. В 1983 году окончил Киевский педагогический институт, после чего якобы работал пионервожатым в средней школе №1 города Вознесенска.

В 1987 году переехал на постоянное место жительства в Читинскую область, работал заместителем начальника в Домнинском гарнизонном клубе. Непродолжительное время трудился в комсомоле, а после развала СССР — на ряде производственных предприятий. В 2008 году окончил юридический институт Читинского государственного университета, затем работал стажером адвоката в адвокатской консультации №87 Москвы, а с 2011 года — адвокат в этой же консультации. Президент общественной организации «Забайкальская федерация тенниса», член совета организации ветеранов «Боевое братство».

В то же время, судя по вновь вскрывшимся обстоятельствам, Ходаков в 1982 году был осужден по статьям 84 и 165 Уголовного кодекса Украинской ССР за превышение должностных полномочий и хищение государственного (коллективного) имущества. В документе, на который ссылается «Чита.Ру», сказано, что он вышел на свободу в 1986 году. Таким образом, вряд ли он мог работать пионервожатым, во всяком случае весь период с 1983 по 1987 год.