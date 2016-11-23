Владивосток, 23 ноября, 2016, 05:57 — ИА Регнум. С 23 ноября вступает в силу новый порядок управления пунктами пропуска в Свободном порту Владивосток. На территориях сохранятся только пограничные и таможенные органы, которые будут наделены функциями Россельхознадзора и Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточном таможенном управлении.

Morvesti.ru Cвободный порт Владивосток

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«Постановление правительства РФ «О порядке осуществления таможенными органами санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора) товаров и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории свободного порта Владивосток, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» вступает в силу с 23 ноября. Федеральная таможенная служба совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором провели ряд подготовительных мероприятий, разработали методические рекомендации», — пояснили таможенники.

Исходя из новых требований, в пунктах пропуска, находящихся на территории Свободного порта Владивосток, останутся только пограничные и таможенные органы.

«Участникам внешнеэкономической деятельности законом «О Свободном порте Владивосток» полагается уведомлять таможенные органы о ввозимых товарах», — добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года вступил в силу закон о режиме порто-франко. Это означает, что на его территории возможны беспошлинный ввоз и вывоз товара. Режим предусматривает особые условия для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6%, налог на прибыль не превышает 5%, из которых 0% — в федеральную казну, не более 5% — в региональную. В течение пяти лет налог на прибыль равен 0%.Режим СП действует также в Лазовском районе Приморского края, Корсаковском городском округе Сахалинской области, Ванинском районе Хабаровского края, городе Певек Чукотского автономного округа и Петропавловске-Камчатском.