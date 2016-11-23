Камень-на-Оби, Алтайский край, 23 ноября, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Как только световой день сократился, Камень-на-Оби погрузился во мрак: энергетики за долги отключили уличное освещение. Сейчас местным жителям приходится вечерами ходить с фонариками, — информируют «Вести-Алтай».

Вести-Алтай Уличное освещение

В «Алтайкрайэнерго» горожанам сочувствуют, но электричество согласны включить только после того, как будет погашена задолженность

«На сегодняшний день дебиторская задолженность за поставленную электроэнергию для уличного освещения Камне-На-Оби составляет 1,5 миллиона рублей. Наша организация готова заключить договоры энергоснабжения на последующие периоды, но при условии, что данная задолженность будет погашена. Вариантов много — реструктуризация долга договоренности, — мы к любой готовы. Но пока районная администрация не принимает никаких мер для погашения задолженности», — пояснила начальник отдела по связям с общественностью «Алтайкрайэнерго» Екатерина Стурова.

Как следует из пояснений председателя комитета по ЖКХ администрации Каменского района Андрея Локтионова, проблемная ситуация возникла после объединения муниципалитетов.

«Фактически и на бумагах должника не существует. С марта этого года муниципалитеты Каменский район и Камень-на-Оби объединены. Управлением города теперь занимается администрация района, но правопреемником всех долгов ликвидированного муниципалитета она не является», — отмечает Андрей Локтионов. По его словам, вместо погашения задолженности, руководители предлагают энергетикам заключить новый договор. Но ликвидированная администрация оставила после себя долгов на сумму 200 миллионов рублей, и пока никто не может сказать, когда в Камне-на-Оби заработает уличное освещение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главу муниципалитета в Камне-на-Оби до сих пор не избрали: безвластие там сохраняется со времен досрочных выборов депутатов в местный парламент (там идет процесс создания единого муниципального образования Каменский район с административным центром в городе Камень-на-Оби).