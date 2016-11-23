Вашингтон, 23 ноября, 2016, 04:38 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби вновь обвинил Россию в бомбардировках госпиталей в Алеппо (Сирия). При этом он заявил, что Москва виновата, даже если самолеты ВКС РФ не наносили авиаударов.

Томас Наст. Дядя Сэм

По его словам, бомбить госпитали в Алеппо «определенно» должны были либо российские, либо сирийские самолеты, потому что «ни США, ни коалиция их [авиаудары] не наносили». Но даже если это были самолеты ВВС Сирии, а не России, Москва «несет все бремя ответственности».

Кирби пояснил, что Россия «может влиять на режим Асада» и может использовать это влияние «для прекращения ударов». Он также добавил, что это не США вынесли претензии и обвинения в адрес России, а «международный консенсус авторитетных учреждений и организаций, а также новостных агентств».

Напомним, США обвиняют Москву в том, что от налетов авиации России и Сирии в Алеппо пострадали пять больниц и мобильный госпиталь. На брифингах Кирби неоднократно заявлял, что у него нет «конкретной тактической информации», однако Вашингтон получил сообщения из «заслуживающих доверия организаций».

В ходе брифинга 16 ноября Кирби не смог сдержать эмоций после того, как один из журналистов RT попросил его конкретизировать обвинения в адрес Вооруженных сил России, якобы атаковавших гражданские объекты в районе сирийского Алеппо. В ответ он разразился хамской тирадой.