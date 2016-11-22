Вашингтон, 23 ноября, 2016, 02:29 — ИА Регнум. Администрация уходящего президента США Барака Обамы одобрила сделку французского Airbus с Ираном на поставку 100 гражданских самолетов в исламскую республику, передает Reuters 23 ноября.

Aero Icarus Airbus авиакомпании Iran Air

Сообщается, что ранее Airbus имел разрешение правительства США на поставку 17 самолетов в Иран. Необходимость «согласования» с Соединенными Штатами торговых сделок связана с режимом санкций, который действует в отношении Ирана со стороны США и распространяется в том числе на международные компании, торгующие с ближневосточным государством.

При этом не факт, что сделка состоится, так как для окончательного решения по ней может понадобиться одобрение Конгресса США. Так, 17 ноября Конгресс, большинство в обеих палатах которого контролируют республиканцы, уже ввел запрет на поставки в Иран самолетов американской компании Boeing.

Как передавало ИА REGNUM, некоторое «потепление» в отношениях между США и Ираном стало возможным благодаря позиции уходящего президента Барака Обамы, благодаря администрации которого с Ираном была заключена так называемая ядерная сделка, которая предполагает постепенную отмену санкционного режима в обмен на доступ специалистов из МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

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Республиканцы в Конгрессе неоднократно «ставили палки в колеса» для осуществления ядерной сделки, которую многие считают проявлением «слабости» по отношению к ближневосточной стране. Кроме запрета на поставки гражданских самолетов, за последние месяцы Конгресс ввел запрет на пересылку наличных денег в Иран, а также продлил все действующие санкции в отношении исламской республики на десять лет вперед.

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Республиканец Дональд Трамп, который был избран президентом США 8 ноября и станет полноправным главой государства после инаугурации 20 января 2017 года, уже заявил, что намерен в одностороннем порядке выйти из «ядерной сделки» с Ираном, которую считает «бесполезной».