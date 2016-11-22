Берлин, 23 ноября, 2016, 02:22 — ИА Регнум. Немецкий профсоюз Vereinigung Cockpit призвал пилотов авиакомпании Lufthansa продлить забастовку до вечера 24 ноября, говорится в сообщении профсоюза.

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Ранее профсоюз Vereinigung Cockpit заявил, что стачка завершится 23 ноября. В сообщении указывается, что продлить забастовку нужно с с 00:01 до 23:59 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Lufthansa из-за забастовки пилотов отменила 23 ноября около 870 рейсов из почти 3 тыс. заявленных в расписании. Из-за отмены рейсов пострадают не менее 100 тыс. пассажиров.

Пилоты одной из крупнейших в мире авиакомпаний требуют повышения заработной платы.