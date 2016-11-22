Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, одержавший первую победу над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в 55-м матче за мировую шахматную корону, откроет интернет и социальные сети после окончания турнира. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Pixabay.com Без телефона

По его словам, он набирается сил и с удовольствием прочитает все, что написали ему болельщики, после окончания матча. «Все, что мне сейчас нужно, — это отключенный телефон и полная сосредоточенность», — сказал Карякин, поблагодарив всех, кто его поддерживает.

Говоря о дальнейших партиях, гроссмейстер сообщил, что его стратегия будет зависеть «от конкретного типа позиций». «Надо просто играть в шахматы, чем я и занимался все предыдущие партии», — подчеркнул Карякин.

Он пояснил, что Карлсен при любом раскладе будет иметь шанс отыграться и надо играть так, как «играл до этого» — то есть с оглядкой «на собственные ворота и не зарываясь в нападении».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке 22 ноября Карякин одолел своего соперника в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, счет теперь 4,5:3,5 в его пользу. Теперь российскому гроссмейстеру достаточно все оставшиеся четыре партии сыграть вничью.