Вашингтон, 23 ноября, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Вице-премьер Китая Ван Ян считает, что бизнес-сообщество и правительство США «в конечном итоге» сделают «правильный выбор» в отношении торговли с Китаем, сообщает Reuters 23 ноября.

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Выступая перед представителями американского и китайского бизнеса перед началом переговоров по американо-китайской Совместной комиссии по коммерции и торговле (JCCT) в Вашингтоне, китайский чиновник заявил, что «страсть деловых кругов США» по отношению к китайскому рынку «внушает оптимизм», несмотря на «непредсказуемые выборы» президента США, победителем на которых стал республиканец Дональд Трамп, ярый противник свободной торговли с Китаем.

«Наличие большой толпы, которая собралась здесь, говорит нам одну вещь. Несмотря на грядущие изменения в правительстве США, страсть деловых кругов США по вопросам экономического сотрудничества с Китаем остается неизменной», — считает Ван Ян.

По словам вице-премьера Китая, JCCT и другие форумы, продвигаемые администрацией уходящего президента США Барака Обамы «помогли снизить напряженность» в торговле двух крупнейших экономик мира. И Китай готов продолжать предлагать большие возможности для американских компаний, в том числе импорт товаров более чем на $8 трлн в течение следующих пяти лет. Китай также ожидает $500 млрд прямых иностранных инвестиций из-за рубежа и готов сам инвестировать $720 миллиардов за границей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп, избранный президентом США 8 ноября, вчера в видеообращении к гражданам заявил, что «в первый же день» после инаугурации в январе намерен выйти из Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП, TPP), а затем — из всех договоров по свободной торговле, в которых участвует США, в том числе TTIP и NAFTA, для развития американского внутреннего рынка.

И это «на руку» Китаю — в частности, для Тихоокеанского региона КНР имеет альтернативный проект свободной торговли — Региональное Комплексное экономическое партнерство (РКЭП, RCEP), уже подписанное 11 странами.