Копенгаген, 23 ноября, 2016, 01:30 — ИА Регнум. В Дании в результате стрельбы в пригородном торговом центре «Магасин» ранены два человека, сообщает Ritzaus Bureau со ссылкой на полицию.

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Инцидент произошел в 19:13 по местному времени в северном пригороде Копенгагена Люнгбю. Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям ТЦ, состояние одного из пострадавших, раненного в спину, оценивается как критическое.

Также пострадала женщина, ее состояние неизвестно. На месте происшествия находятся машины полиции и медики, полицейские допрашивают очевидцев. Ведется розыск преступника.