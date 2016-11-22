Москва, 23 ноября, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Ни один из игроков московского ФК ЦСКА не остановился в смешанной зоне для общения с прессой после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером», сообщает «Р-Спорт».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Неудача

Завершив домашний матч со счетом 1:1 ЦСКА лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Счет во встрече 22 ноября был открыт форвардом немецкого клуба Кевином Фолландом на 16-й минуте, ЦСКА сровнял счет ударом Бибраса Натхо с пенальти на 76-й минуте.

Ранее в пяти играх ЦСКА набрал три очка. За место в Лиге Европы «армейцы» теперь поборются с «Тоттенхэмом».