Лефкоша, 23 ноября, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Лидер турок-киприотов, представитель непризнанной «Турецкой Республики Северный Кипр» Мустафа Акинчи заявляет, что мирные переговоры по федерализации де-факто разделенной Республики Кипр могут быть возобновлены, и привести к окончательному результату еще в 2016 году, передает Associated Press 23 ноября.

Golbez Разделённый Кипр

По его словам, несмотря на сложности, возникшие с определением границы между турецкими и греческими районами острова в будущей федерации, «все остальные вопросы» можно продолжить обсуждать.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера в Швейцарии сорвался очередной раунд переговоров между президентом республики Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акинчи. За два дня стороны не смогли договориться по ключевому вопросу с определением границы, и приняли решение выйти из переговорного процесса. Следующий раунд переговоров, в котором должны были принять участие представители Греции, Турции и Великобритании, был отменен.

Кипр является разделенным государством с 1974 года, после вторжения турецких военных, в результате которого на северных территориях острова образовалась непризнанная «Турецкая Республика Северный Кипр»