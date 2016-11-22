Москва, 23 ноября, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил 22 ноября, что не Россия представляет настоящую угрозу безопасности ЕС, а насыщение территории Евросоюза вооружением и военнослужащими «неевропейского» происхождения.

U.S. Army Американские солдаты

Так Конашенков прокомментировал заявление представителя Госдепа США Джона Кирби с призывом к Москве не размещать в Калининградской области комплексов «Искандер» и С-400. Генерал-майор отметил, что безопасность России — это прерогатива «только руководства нашей страны».

«Поэтому все претензии и пожелания о том, где, когда, чем и как на своей территории мы должны обеспечивать свою безопасность, лучше оставить при себе», — сказал Конашенков, добавив, что угроза безопасности — вовсе не Россия, а «насыщение Европы вооружением и военнослужащими далеко «не европейского» происхождения».

В этом контексте он напомнил о размещении объектов системы стратегической противоракетной обороны США в Польше и Румынии и батальонов НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Список можно продолжать дальше, сказал Конашенков, добавив только скорое направление в соседнюю с Россией Норвегию военнослужащих корпуса морской пехоты США.

«Уверен, что не нужно быть контр-адмиралом, чтобы понимать простую вещь: все нынешние угрозы европейской безопасности являются следствием реализуемой в течение последних 10 лет военной политики США», — заключил генерал-майор.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство РФ планирует развернуть в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». Напомним, основное назначение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» — уничтожение систем ПВО и ПРО противника. Накануне представитель Госдепа США призвал Москву отказаться от этих планов.