Панама, 23 ноября, 2016, 00:49 — ИА Регнум. В Панамском канале сломался американский новейший высокотехнологичный эсминец USS Zumwalt, сообщает портал NavyTimes со ссылкой на источник в ВМС США.

U.S. Navy Эсминец ВМС США Zumwalt

По его данным, неисправность связана с выходом из строя теплообменников в силовой установке корабля, которая питает ряд систем судна, включая вооружение и датчики. Эсминец отбуксирован на военно-морскую базу Родман в Бальбоа (Панама).

На базе кораблю предстоит ремонт, в настоящее время определяется его график. Вначале специалисты проведут оценку работоспособности корабля и обеспечат безопасность его прохода в новый порт приписки — в Сан-Диего.

Первый американский эсминец типа Zumwalt был заложен в ноябре 2011 года, официально вошел в строй 15 октября 2016 года. Среди его преимуществ заявлялась интегрированная энергетическая система, использующая «передовые асинхронные генераторы». Ее мощность — до 78 мегаватт электроэнергии.

Военный корабль стал одним из самых дорогих в истории ВМС США как в строительстве (он стоил $4,4 млрд), так и в эксплуатации: один выстрел из его уникальной пушки стоит $800 тыс. Ранее флот урезал план закупки кораблей класса USS Zumwalt с 28 до трех единиц.