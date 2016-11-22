Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Израиль обвинил иранский «Корпус Стражей Исламской Революции» (КСИР) в пересылке оружия антиизраильскому движению «Хезболла» самолетами гражданских авиалиний, передает Reuters 23 ноября.

upyernoz Флаг «Хезболлы»

Представитель Израиля в ООН Дани Данон сообщил Совету безопасности, что для этой цели иранские военные пользуются услугами ряда коммерческих авиакомпаний, таких как Air Mahan. По его словам, оружие доставляется из Ирана в ливанский Бейрут и в сирийский Дамаск.

«Совершенно очевидно, что Иран по-прежнему является основным поставщиком оружия и боеприпасов «Хезболле», что является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности», — говорится в заявлении представителя Израиля.

Отмечается, что в заявлении, распространенном для 15 членов Совбеза ООН, не содержится конкретных доказательств пересылки оружия гражданскими самолетами.

Также не поясняется, зачем Ирану идти на подобные «ухищрения» с коммерческими авиалиниями, когда силы КСИР официально размещены, получают оружие и совместно с «Хезболлой» ведут войну с террористами в Сирии по соглашению с правительством Башара Асада.