Мадрид, 23 ноября, 2016, 00:44 — ИА Регнум. «Западу грозит упадок! — бьет тревогу испанское издание El Economista. — Китай и Россия планируют создать самую большую зону открытой торговли в мире. Амбициозный план Путина и Си Цзиньпина предусматривает торговое соглашение с участием не только этих двух стран, но еще и Ирана, и Индии».

Pixabay.com Закат Запада

«Президенты РФ и КНР воспользовались встречей государств — членов АТЭС в Лиме для того, чтобы провести переговоры за закрытыми дверями, в ходе которых обсудили не только перспективы коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и возможное расширение беспошлинного пространства, — отмечает корреспондент газеты Висенте Ньевес. — Речь уже идет об экономической интеграции ЕврАзЭС и Китая. Несколько месяцев назад Россия начала задабривать Китай, чтобы сделать его в будущем частью Евразийского экономического союза. Известно, что участники проекта не ограничатся просто отменой таможенных пошлин внутри пространства — планируется даже создание внутренней единой валюты».

«Нет сомнения, что создаваемый альянс не только создаст конкуренцию Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), но и еще не оформленному юридически Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству (ТТИП)», — считает журналист.