Панама, 23 ноября, 2016, 00:20 — ИА Регнум. В результате наводнения, вызванного тропическим штормом «Отто», три человека погибли в Панаме, эвакуации подверглось около 4000 человек в Коста-Рике, передает Associated Press 23 ноября.

Pixabay.com Тропический шторм

По информации национального центра ураганов в Майами, сила ветра тропического шторма на данный момент достигает 110 км/ч, «Отто» прошел Панаму и находится в 395 км к востоку от побережья Коста-Рики.

Стихия угрожает побережью Коста-Рики и Никарагуа, метеорологи предупреждают о возможном усилении тропического шторма до урагана в ближайшие дни.

Как передавало ИА REGNUM, «сезон ураганов» в этом году принес страшные разрушения странам Карибского бассейна, самым мощным ударом стихии стал ураган «Мэтью», вызвавший гибель более тысячи человек и гуманитарную катастрофу на Гаити. «Отто» может стать последним ураганом в уходящем году.