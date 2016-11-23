Москва, 23 ноября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. С 1 по 9 декабря в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге пройдет 10-й международный фестиваль документального кино «Артдокфест». За главный приз будут бороться 22 картины. С подробностями корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из д/ф «Женщина и ледник». реж Аудрюс Стонис. 2016. Эстония, Литва На камнях

В Петербурге «Артдокфест» проводят третий раз. С 1 по 9 декабря на двух ведущих артхаусных площадках Северной столицы «Англетер» и «Родина» покажут 38 картин, из которых 22 российские премьеры конкурсной программы и 16 самых зрительских лент из внеконкурсных программ фестиваля. Основная площадка — кинотеатр «Англетер».

В Москве мероприятие пройдет в киноцентре «Октябрь-КАРО 11» на Новом Арбате, в самом центре столицы. В здании для проведения фестиваля будет организовано специальное пространство. Так, показы фильмов будут проходить залах с 6-го по 9-й. Здесь же по вечерам будут проходить обсуждения кинолент как с режиссерами, так и с героями картин. Награждение победителя «Артдокфеста» состоится 9 декабря в этом же кинотеатре.

Цитата из д/ф] «Павленский: человек и власть». реж Ирене Лангеман. 2016. Германия Акционист

В этом году у «Артдокфеста» юбилей (10 лет). Ежегодно на фестивале представляют более 20 различных актуальных и резонансных кинокартин, все их показывают в России впервые. В итоге жюри отбирает всего три фильма. Однако в этот юбилейный год организаторы решили расширить программу мероприятия, и, помимо конкурсных лент, на фестивале также покажут особую программу из конкурсных фильмов разных лет, которые не получали раньше наград на «Артдокфесте», но которые организаторы посчитали очень важными как для самого фестиваля, так и для всего документального кино в целом.

Неудобная правда для чиновников

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с куратором «Артдокфеста» в Петербурге Тамарой Лариной и узнал подробнее об истории фестиваля и состоянии российского документального кино. Собеседник рассказала о неудобной правде для российских чиновников, о которой говорят авторы фильмов «Артдокфеста»:

»Создатель фестиваля, носитель идеи, по сути, его олицетворение — президент «Артокфеста», кинодокументалист Виталий Манский. Человек незаурядных кинематографических талантов, личность деятельная, неравнодушная, ищущая свои персональные ответы и, что немаловажно, — свои собственные вопросы. Таков и «Артдокфест» — фестиваль, всегда задающий вопросы. Фестиваль — алертный к веяниям времени и отражающий, в сущности, совокупную правду о нас самих, а не то, какими нас хотят представить или нам хочется казаться. Фестиваль говорит о России языком искусства доккино: самой быстрой формой кинематографического реагирования на реальность. Честное кино о России, отражающее нашу действительность. Кино, снятое российскими или иностранными режиссерами на русском языке, кино авторское и не пропагандистское — такова изначальная простая идея «Артдокфеста».

Цитата из д/ф] «Дорога». реж Дмитрий Калашников. 2016. Россия, Босния, Беларуссия На пути

10-летняя история фестиваля — трансформация одного из самых успешных киносмотров доккино сначала в опальный, а потом и в крупнейший независимый (неподцензурный) кинофестиваль России. «Артдокфест» занимает прочное место авторитетного киносмотра, оригинального инди-проекта современной и не стесняющейся ни в темах, ни в выражениях документалистики. Петербург стал историей столичного киносмотра в самый критический момент для фестиваля — три года назад, когда «неспортивное» поведение министерства культуры лишило «Артдокфеста» финансирования. Смотреть кино, которое показывает фестиваль, не просто интересно, а жизненно необходимо — это как искусственное дыхание для захлебнувшегося. Во второй половине нулевых мы все еще делали и создавали новые проекты, новые смыслы, надеялись на социальные обновления. Но сейчас все пришло к тотальному разочарованию и затянувшемуся депрессивному прогнозу погоды по стране. «Артдокфест» так и остается быть неудобным фестивалем для чиновников, ведь он — курьер предельно востребованной для думающих людей посылки: правды о стране глазами кинодокументалистов».

Доккино в руках молодежи

В этом году на Национальный конкурс в области неигрового кино «Лавровая ветвь» изначально претендовали 637 работ, и в этом же году возросло число дебютных работ. По словам Тамары Лариной, сегодня молодые режиссеры смело исследуют новые киноязыки и кинотерритории, не боятся экспериментировать с формой, разрывают границы. В то же время программный директор «Артдокфеста» Виктория Белопольская и президент Виталий Манский не боятся брать на конкурс такие картины.

Цитата из д/ф «Приходи свободным». реж Ксения Охапкина. 2016. Эстония Трое

«На «Лавр» работы выдвигают эксперты, и они тоже, видимо, отдают предпочтение не вялому и скучному документальному «мылу», а дерзости молодежи. Показательно, что в этом году, например, в конкурсе из 22 работ — одну треть составляют юные кинематографисты, потеснившие маститых. Что ж, на мой взгляд, безукоризненно и естественно, что снятые на мобильник или видеорегистратор ленты становятся интересней, чем тяжеловесные документальные эпосы. Повторюсь, настоящее документальное кино — мгновенно реагирует на мир и ускоряющуюся быстротечность изменений. Скажу даже больше, только оно сегодня за временем в силах поспевать», — делится куратор мероприятии в Северной столице.

Что касается тем, которые авторы черпают и воплощают в своих фильмах, то это то, что дает сама жизнь. Достаточно взглянуть в окно, включить телевизор, спуститься в метро, зайти за ребенком в школу, сходить в модное кафе или на митинг; просто смотреть нужно без очков, потому что сама жизнь богаче, чем самые дорогие сценаристы, говорит Тамара. Яркий тому пример — фильм конкурсной программы «Артдокфеста» этого года «Дорога» Дмитрия Калашникова. Картина смонтирована из огромного количества материалов видеорегистраторов с разных концов России, а это, отмечает куратор мероприятия, не для слабонервных.

«Авторская оптика не искажает реальность, она сфокусирована на ее осознании. В целом же искусство призвано провоцировать расшатывание внутри человека яндекса смыслов, оно, собственно, человеку и дарено свыше, чтобы не потерять бдительность, быть честным и отзывчивым к тому, что и кто за окном. Внутренний вопрос художника — вот что главное. Документ искусства или документ времени — ответ на этот вопрос», — делится одна из организаторов фестиваля.

Цитата из д/ф «Голая жизнь». реж Дарья Хренова. 2016. Россия, Латвия В голой комнате

Чего ожидают от фестиваля организаторы?

«Я где-то недавно прочитала, что Оксфордский словарь признал главным словом уходящего года слово «постправда» (post true). В нынешних условиях всепобеждающей постправды что мне еще ожидать, как не того, чтобы «Артдокфесту» ничего не помешало случиться. Ни чиновники, нежно любящие фестиваль, ни отказы площадок, у которых полупустые залы и мнимая восстребованность, ни упавшая петербургская комета, ни высоконравственные казаки, ни вездесущий вирус оскорбленных чувств верующих… Еще я ожидаю настоящей Встречи с людьми. Зрителями, авторами, героями картин. Наличие разных мнений подобно брожению вина. Будем стремиться к антитезам — встречи прекрасного с ужасным — чтобы зародить диалог. Без этого не получится хорошего фестивального вина, хранящего в себе потенциальное послевкусие истин», — заключила Тамара Ларина.

Программа конкурсной части фестиваля:

1. Аустерлиц, реж. Сергей Лозница;

2. Бег времени, реж. Маша Новикова;

3. Близкий далекий Восток, реж. Филип Ремунда;

4. В тени больших деревьев, реж. Вадим Витовцев;

5. В центре циклона, реж. Лиза Козлова;

6. Голая жизнь, реж. Дарья Хренова;

7. Десять секунд, реж. Юлия Гонтарук;

8. Дорога, реж. Дмитрий Калашников;

9. Женщина и ледник, реж. Аудрюс Стонис;

10. Завтра море, реж. Катерина Суворова;

11. Икона, реж. Войцех Касперски;

12. Красота, реж. Кристина Кужахметова;

13. Кредит на убийство, реж. Влади Антоневич;

14. Кролики в свете фар, реж. Алиса Ерохина;

15. Ладан-навигатор, реж. Александр Куприн;

16. Мариуполис, реж. Мантас Кведаравичус;

17. Освобождение: инструкция по применению, реж. Александр Кузнецов;

18. Приходи свободным, реж. Ксения Охапкина;

19. Против течения, реж. Дмитрий Тарханов;

20. Убеждения, реж. Татьяна Чистова;

21. Украинские шерифы, реж. Роман Бондарчук;

22. Хроники неслучившейся революции, реж. Константин Селин.

Цитата из д/ф «Ладан-навигатор». реж Александр Куприн. Россия В машине

Программа «Юбилей Артдокфеста»:

2007 — «Гербарий», режиссер Наталия Мещанинова, 55 мин., Россия;

2008 — «Между медведем и волком», режиссер Денис Снегирев, 112 мин., Россия;

2009 — «Борис Рыжий», режиссер Алена ван дер Хорст, 60 мин., Нидерланды;

2010 — «Водочный завод», режиссер Ежи Сладковски, 90 мин., Швеция;

2011 — «Воспитание Ульяны», режиссер Александр Горелик, 52 мин., Чехия;

2012 — «Лето с Антоном», режиссер Ясна Крайинович, 61 мин., Бельгия;

2013 — «Игрушки», режиссер Лина Лужите, 59 мин., Литва;

2014 — «Длинное. Черное. Облако опускается», режиссер Александра Лихачева, 57 мин., Россия;

2015 — «Металлический хлеб», режиссер: Чингиз Нарынов, 45 мин., Швейцария — Кыргызстан — Франция.

Цитата из д/ф «В центре циклона». реж Лиза Козлова. 2016. Россия Волосы по ветру

Также на «Артдокфесте» будет представлена кинокартина «Родные» (2016), сценарист и режиссер которой Виталий Манский (президент «Артдокфеста»). Страны, принимавшие участие в создании фильма: Латвия, Германия, Эстония, Украина. Режиссер, гражданин России, родившийся в СССР во Львове, бороздит просторы Украины, выясняет, как сегодня живут его родственники, потому что их жизнь отражает жизнь всего украинского народа после революции на Майдане. Родственники режиссера обосновались в разных уголках страны: одни живут в его родном Львове, другие в Одесе, кто-то в Донбассе, а кто-то в Крыму, в Севастополе. Главный лейтмотив фильма — выявить причины конфликта, в результате которого граждане некогда единой страны, включая и членов семьи режиссера, оказываются по разные стороны баррикад.