Рим, 23 ноября, 2016, 00:04 — ИА Регнум.



Pixabay.com Американские флаги

Программа Дональда Трампа опирается на своеобразный триптих: изоляционизм, протекционизм, национализм. Его программа предусматривает переход от либерального интернационализма к национальному популизму, — пишет французский журналист Жан-Мари Коломбани на страницах газеты Il Corriere della Sera.

Как утверждает обозреватель, об эпохе Трампа можно говорить как о конце мирового порядка, созданного после Второй мировой войны, пиком которого в 1989 году стало падение Берлинской стены. Два победителя 1945 года, Соединенные Штаты и Великобритания, форпосты того, что было принято называть западным миром, повернулись спиной к модели, на которой Запад выстраивал свое будущее.

Таким образом, вместо мира, который, казалось, посвятил себя расширению в сфере либеральной демократии, мир имеет сейчас: президента Китая — националиста, который стремится запугиванием увековечить свое господство в Азиатском регионе; лидера России — президента, который устранил любую форму оппозиции и продвигает вперед силовую политику советской эпохи; и избранного американского президента, который вступает в противоречие со стратегией, позволившей более чем полвека развития, основанного на открытии торгов и постепенной организации проекта мирового правительства (G8, G20, и т.д.).

По мнению автора статьи, направление политики Трампа представляет опасность для единства ЕС. Ведь новый президент США разрушает три столпа мира: управление, хотя и несовершенное, мировой торговлей, коллективную безопасность и Европейский союз. Новый президент США занял позиции, противоречащие организации коллективной безопасности. По мнению Трампа, в мире нет общих интересов, есть только национальные интересы, «Америка в первую очередь». Жан-Мари Коломбани просто возмущен тем, что Трамп не собирается наказывать Путина. «Что касается безопасности, то правда не заставит себя ждать. Логика хотела бы, чтобы новый президент продлил санкции против России после ее вторжения в Крым и операций по дестабилизации Украины. Владимир Путин не только поддержал Трампа (у которого бизнес с некоторыми представителями круга Путина), но также помог в его избирательной кампании (с кибератаками на Хиллари Клинтон). Несмотря на растущий страх перед чрезмерным интересом Владимира Путина к Прибалтике, Трамп отказался от идеи автоматической гарантии НАТО!»

Европа, наконец, является наиболее ожидаемой жертвой выборов Трампа, как подчеркивается в статье. Уже были предвестники возможной торговой войны. Она станет неизбежной с вероятным отказом от проекта соглашения о евро-американской свободной торговле: Европейский союз и еврозона имеют положительное сальдо внешней торговли, а Соединенные Штаты имеют ужасный дефицит… Кроме того, Трамп поддержал Брексит (Найджел Фараж, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства, был первым не американским гостем нового президента). Марин Ле Пен во Франции, очевидно, является кандидатом, который присоединится к увеличивающемуся кругу популистских движений, они «должны получить в Вашингтоне поддержку, российской они уже пользуются». Тем не менее все эти движения имеют общую цель, как считает автор статьи, работать против ЕС. Эпоха Трампа может привести Соединенные Штаты к тому, что они перестанут быть образцом для либеральных демократий.

«Они мечтали», так говорили с надеждой о Джоне Кеннеди и Мартине Лютере Кинге. Барак Обама, вероятно, будет последним, кто хотел продолжить эту мечту. Теперь эта мечта станет нашим кошмаром, — подводит итог Жан-Мари Коломбани.