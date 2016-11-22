Прага, 23 ноября, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Россия разместит в Калининградской области комплексы С-400 и «Искандер» в ответ на развертывание американской системы ПРО в Европе. «В западной и южной части военного округа будут развернуты комплексы, способные запускать баллистические ракеты среднего радиуса действия. Ядерные ракеты в Калининграде могут привести к серьезной дестабилизации европейской безопасности», передает информационное агентство Euro.

Mil.ru Пуск ракет

«Развертывание Россией системы противоракетной обороны в Калининградской области станет самым серьезным военным вызовом и угрозой Европе за последние десятилетия. Пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби уже призывал Россию воздержаться от слов и действий, которые противоречат укреплению безопасности и стабильности в регионе».

«Россия уже развернула в Калининградской области береговые ракетные комплексы «Бастион», способные закрыть вражеским кораблям доступ в Балтийском море и поразить любую цель на территории Польши. Недаром недавно министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ракеты «Бастион» способны поражать наземные цели на расстоянии до 450 км», добавляет СМИ.