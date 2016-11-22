Минск, 22 ноября, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Президиум Совмина Белоруссии 22 ноября рассмотрел деятельность предприятий машиностроения, а также перспективы и стратегии его развития с учетом мировых тенденций, сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: МАЗ Новая модель грузовика МАЗ

Председатель Совмина Андрей Кобяков оценил состояние комплекса: «В первую очередь это огромный человеческий потенциал. Ведь только на машиностроительных предприятиях Минпрома работает более 160 тыс. человек. При этом одно рабочее место в машиностроении обеспечивает создание в других отрас лях от 7 до 12 рабочих мест. В результате получается, что машиностроительные холдинги Минпрома обеспечивают заказами более 370 организаций республики (государственных и частных), на которых работает более 327 тыс. человек»

«Сегодня машиностроительным предприятиям приходится работать в очень сложных экономических условиях. Это падение спроса на мировых рынках и, как следствие, снижение цен на продукцию, дефицит оборотных средств, сложности с финансированием», — констатировал председатель Совмина.

По итогам работы за январь-сентябрь 2016 года в целом по Минпрому произведено промышленной продукции на сумму 6,3 млрд белорусских рублей (около $3,3 млрд), сообщил Кобяков. При этом $2,4 млрд составил объём поставок на экспорт.

Ведущим машиностроительным организациям — ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «БМЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», холдинг «Автокомпоненты», в 2015 — 2016 годах оказывалась господдержка, что позволило сохранить производства и обеспечить их ритмичную работу, отметил Кобяков. Он также заявил: «Вместе с тем, для обеспечения дальнейшего устойчивого развития нашего машиностроения и определения перспектив его развития требуется системный подход».Кобяков напомнил, что в конце августа 2016 г. при рассмотрении в Правительстве проекта стратегии развития белорусского машиностроения на 2016 — 2030 годы перед Минпромом были поставлены задачи в части доработки указанной стратегии. При этом, отмтил он, «речь шла о дополнительной проработке источников финансирования, совершенствовании системы управления машиностроительным комплексом, систематизации реализуемых проектов и производств, создании новых рабочих мест, снижении затрат, объединении возможностей организаций, а также о более широком участии в машиностроении малого и среднего бизнеса».

Как сообщало ИА REGNUM, очередной кризис в Белоруссии начался в 2014 году и официально властями не признаётся. По словам Александра Лукашенко, в очередных «временных трудностях» виноваты «внешне факторы», в частности — неспособность России и Казахстана купить белорусскую продукцию.