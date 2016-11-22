Лондон, 22 ноября, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, сообщил Джонсон на своей официальной странице в Twitter.

en.wikipedia.org Борис Джонсон

По словам Джонсона, он подчеркнул беспокойство Великобритании по поводу российских действий в Сирии, выразил мнение, что Россия должна остановить насилие в Алеппо, призвал Сергея Лаврова урегулировать гуманитарную ситуацию в Сирии и разрешить доставку гуманитарной помощи в Алеппо. Кроме того. Джонсон сообщил, что выразил озабоченность ухудшающейся ситуацией с безопасностью на Украине.

Стоит отметить, что официальный сайт МИД России сообщил об этом телефонном разговоре следующее:

Сергей Лавров подчеркнул безальтернативность нормализации российско-британских отношений исключительно путем взаимоуважительного и равноправного диалога. Кроме того, глава МИД России выразил готовность к восстановлению отношений в той мере, на какую способны британские партнеры. Сергей Лавров выразил готовность к встречным шагам в случае изменения политики руководства Великобритании в отношении России и реального подтверждения намерений выстраивать отношения на основе взаимного уважения интересов друг друга.