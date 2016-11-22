Вашингтон, 22 ноября, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следует заниматься выстраиванием государственности других стран. Об этом сегодня, 22 ноября, пишет журнал New York Times, журналисты которого встречались с Трампом.

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По словам журналиста New York Times Мэгги Хаберман, Трамп заявил, что США не следует заниматься «строительством наций» в других странах.

Под созданием наций в США обычно понимают военное вторжение в другие страны и попытки организовать там правительство по американскому образцу. Самый яркий пример такого «строительства» — это вторжение США в Ирак в 2003 году.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп несколько раз заявлял, что не намерен заниматься политикой смены режимов в других странах.

Ряд экспертов указывает, что Трампу придется столкнуться с противодействием практически всего американского истеблишмента, и его шансы изменить глобальный вектор американской политики невелики.