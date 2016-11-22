Ленинградская область, 22 ноября, 2016, 23:14 — ИА Регнум. В начале 2017 года в Ленинградской области откроют яйцеперерабатывающий завод, продукция которого позволит региону полностью отказаться от импорта. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил генеральный директор акционерного общества «Птицефабрика Роскар» Валерий Горячев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На строительство нового завода потратили более 1,2 млрд рублей. Кредит в 600 млн рублей птицефабрике «Роскар» выделил банк ВТБ. По словам Горячева, продукция завода «заменит все продукты, что поступают с Запада и Европы».

Как известно, предприятия Ленобласти заняли первое место в России по производству яиц, поставив на рынок в этом году более 3 млрд яиц. «Это 7% от общего объема по стране», — сообщил глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Сергей Яхнюк.

По словам Валерия Горячева, наблюдается даже перенасыщение рынка — в России производство яиц уже перевалило за 41 млрд штук. «В этом году будет произведено на душу населения 277 яиц, поэтому ажиотажного спроса на нашу продукцию нет. На ряде предприятий даже идет снижение цен и выручки», — отметил Горячев.

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Однако, утверждает Горячев, на продукцию «Роскар» всегда есть спрос, и это дало возможность инвестировать в новое производство. «В этом году мы построим новый завод с новой технологией переработки на 1 млрд штук яиц в год. Хотя производство составит в этом году 1,3 млрд яиц. По расчетам специалистов, срок окупаемости составит два года. Продукты переработки в дефиците, и очень много завозится из Европы и Америки. В основном работаем для пищевой промышленности: майонез, крабовые палочки, выпечка, мороженое и многое другое», — рассказал гендиректор птицефабрики «Роскар».

Также, по его словам, в следующем году будет расширена переработка куриного помета в «зеленую энергию». «В Европе и Америке есть несколько крупных предприятий, которые применяют эти технологии. Изучаем вопросы земельных участков для строительства этих предприятий по производству энергии из куриного помета», — сказал Горячев.

«Птицефабрика Роскар» — один из крупнейших российских производителей яиц и яичной продукции, а также мяса птицы и продуктов его переработки. По словам Валерия Горячева, «Роскар», помимо реализации яиц, занимается переработкой более 500 млн яиц в год. Всего в 2015 году ПАО «Птицефабрика Роскар» произвело 982,3 млн штук яиц и 19,4 тыс. тонн мяса птицы. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований. В состав птицефабрики входят единственный в России завод по глубокой переработке яиц, и собственный комбикормовый завод. Продукция предприятия реализуется в России (Санкт-Петербург, Выборг, Псков, Приозерск и другие) и странах СНГ.