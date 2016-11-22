Алеппо, Сирия, 22 ноября, 2016, 23:07 — ИА Регнум. Подразделения армии Сирии вошли в восточные районы города Алеппо, сообщают арабские СМИ.

Voice of America Улицы Алеппо

В частности, войска армии Сирийской арабской республики продвигаются от круговой развязки Джандуль к площади Баидин. Сообщается, что в боях на этом направлении сирийские войска поддерживает палестинская бригада «Лива аль-Кудс», наступающая со стороны лагеря для беженцев Инзарат.

Одновременно сирийские войска ведут интенсивный обстрел позиций боевиков в квартале Масакин-Ханано, имеющем ключевое значение, для продвижения вглубь восточной части Алеппо с севера.

Кроме того, армия Сирии нанесла удар по позициям террористов в окрестностях населённого пункта Дейр-Хафир, находящегося к востоку от Алеппо.