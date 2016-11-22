Ставрополь, 22 ноября, 2016, 22:45 — ИА Регнум.



Picserver.org Коррупция

В Ставропольском крае глава районного центра — села Кочубеевского — подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие предполагает, что в 2012 году глава села без решения жилищной комиссии заключил договор социального найма квартиры с сотрудницей администрации. Сотрудница состояла в списке нуждающихся в квартире граждан под номером 491.

Поскольку должность главы райцентра выборная, то решение о возбуждении в отношении него уголовного дела принято руководителем регионального органа Следственного комитета РФ. Расследует дело межрайонный следственный отдел.

В региональном управлении МВД сообщили ИА REGNUM, что согласно договору найма, которому способствовал глава села, жилое помещение было передано на безвозмездной основе двум женщинам для проживания.

В МВД также добавили, что санкции инкриминируемой чиновнику статьи Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления» предусматривают максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Отметим также, что коррупционные дела в отношении муниципальных глав на Ставрополье не редкость. В конце сентября за посредничество в получении взятки был осужден бывший глава администрации Предгорного района Ставрополья Николай Гюльбяков. Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Левокумского района и его сына по факту покушения на взяточничество и незаконной передачи без торгов муниципальных земель на сумму свыше 4,5 млн рублей в собственность фирме своего сына.

Бывший глава Журавского сельсовета обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве. Наконец, 17 ноября начальник административно-инспекторского управления администрации города Невинномысска Валерий Чернышов и главный специалист управления Владимир Комаров осуждены за вымогательство взятки у предпринимателя.