Киев, 22 ноября, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Экс-руководитель банка «Траст» Илья Юров, поти год находившийся в международном розыске по подозрению в мошенничестве, задержан на Украине в киевском аэропорту «Борисполь», сообщает украинское издание «Обозреватель».

Victor Задержание

Юров прибыл в Киев из Лондона 20 ноября, предъявил на пограничном контроле кипрский паспорт и был задержан сотрудниками погранслужбы Украины.

Сейчас бывший банкир помещен в СИЗО в городе Белая Церковь. На его экстрадицию может понадобиться от месяца до полугода.

Напомним, Центробанк в декабре 2014 года принял решение о санации банка «Траст» при помощи АСВ. Владельцами основного акционера «Траста», ЗАО «Управляющая компания «Траст», были Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым принадлежало 93,77% акций.

Банк «Траст» в феврале 2016 года подал в суд Лондона иск к Юрову, Беляеву и Фетисову о возмещении $830 млн, которые бывшие руководители банка присвоили путем предоставления фальшивых и заведомо невозвратных кредитов компаниям, которыми сами тайно и владели. Суд Лондона постановил заморозить их активы по всему миру.