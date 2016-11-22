Всеволожск, Ленинградская область, 22 ноября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Половина муниципальных депутатов Всеволожска в Ленинградской области сложили свои полномочия накануне утверждения бюджета города. Об этом сегодня, 22 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации. Предположительно, массовый демарш связан с требованием отставки главы администрации Всеволожска Сергея Гармаша.

Valeriy10f Герб Всеволожска

Заявления о снятии полномочий подали девять из 20-ти депутатов. Ранее совет депутатов во Всеволожске покинул Александр Матвеев в связи с избранием в Законодательное собрание Ленобласти. Примерно за десять дней до сегодняшних событий по личным обстоятельствам сложил с себя депутатские полномочия Владимир Лесик, сообщили в пресс-службе администрации Всеволожска.

«Сегодня состоялось заседание совета депутатов, на котором присутствовали все 18 из 20-ти депутатов. Заседание прошло активно, ничто не предвещало… И узнаём, что восемь человек сложили полномочия, поэтому 10 оставшихся по закону не могут принимать решения — выходит, самороспуск. Они это никак не объяснили. До этого высказывали претензии Гармашу, но прямых претензий не формулировали. Такой шаг нам не очень понятен, и это произошло перед утверждением бюджета города на следующий год. Выходит, что подвели жителей, поставив личные интересы, неприязнь, выше интересов жителей», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации города.

Сложили с себя полномочия депутаты Валерий Ожигин, Сергей Небасов, Игорь Егоров, Ирина Бритвина, Любовь Бойчик, Марианна Шевченко, Юлия Посудина, Рубик Сукиасян.

Добавим, что утверждение городского бюджета Всеволожска было запланировано в середине декабря. На 2 декабря назначены публичные слушания.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре главой Всеволожского района Ленобласти стал ставленник губернатора региона, экс-глава комитета государственного заказа области Андрей Низовский. Чиновник занял эту должность после избрания прежнего главы района Владимира Драчева депутатом Государственной думы РФ.

Александр Дрозденко подчеркивал, что Низовский станет для этого проблемного района «краш-тестом». Благодаря руководству таким сложным комитетом, «знает структуру всего правительства, каждый кабинет, и кто чем дышит», а также бывает во Всеволожске, где расположена дача его родителей, а значит, знает местные проблемы, отмечал губернатор.