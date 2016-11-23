Псков, 23 ноября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Блок законопроектов, которые направлены на оптимизацию налоговых льгот, вынесен на очередную сессию Псковского областного собрания депутатов, которая состоится сегодня, 23 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, законопроекты были рассмотрены накануне на заседаниях парламентских комитетов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пояснил депутатам, что для расширения налогооблагаемой базы предлагается исчислять налог на имущество для деловых центров, исходя из кадастровой стоимости объекта. С нынешнего года под такую систему налогообложения уже попали торговые комплексы площадью более 2 тыс. кв метров, с 2018 года эта норма распространится на все торговые и офисные помещения площадью от 1 тыс. кв. метров. Михеев пояснил, что в соответствии с федеральным законодательством переход на кадастровую стоимость неизбежен, но, чтобы не было резкого повышения налоговой нагрузки в регионе, этот процесс идёт поэтапно. При этом для малого и среднего бизнеса предусмотрены «льготные метры» (100 кв. метров), с которых налог не будет взиматься, исходя из кадастровой стоимости помещений.

Кроме того, предполагается поэтапно снижать налоговые льготы для крупных сельхозпредприятий, приведя их к нулевому показателю к 2019 году. Депутаты высказали опасения, что крупные сельхозпроизводители выведут предприятия за пределы региона, но Михеев пояснил: деятельность инвесторов попадает под региональный закон об инвестиционной деятельности, который предполагает существенные налоговые льготы.

Также на рассмотрение депутатов внесён законопроект, повышающий ставки транспортного налога. Депутаты признали, что это — вынужденная мера, продиктованная необходимостью пополнять доходную часть бюджета. Предложено не поднимать ставку налога на транспортные средства мощностью до 100 лошадиных сил, а для машин до 150 л. с повысить ставку на два рублей, а не на пять, как предлагается законопроектом.

Кроме того, в Псковское областное собрание внесён законопроект, который приостанавливает на 2017 год индексацию социальных выплат в регионе. «Имеющиеся социальные обязательства мы выполним в полном объёме, но у нас нет возможности увеличивать выплаты», — отметил начальник управления социальной защиты населения области Армен Мнацаканян. По словам заместителя начальника финансового управления области Веры Киселёвой, Псковская область — дотационный субъект РФ, и для получения финансирования из федерации обязана выполнить «жёсткие требования Минфина, в том числе и о приостановлении индексации социальных выплат». Отмечается, что при этом депутаты не намерены лишать ежемесячной денежной выплаты работающих ветеранов труда Псковской области.