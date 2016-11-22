Ставрополь, 22 ноября, 2016, 22:22 — ИА Регнум.



Images Money Цена за капремонт

Размер платы на капитальный ремонт в Ставропольском крае планируется заморозить на уровне текущего года. С такой рекомендацией выступил глава Ставрополья Владимир Владимиров на совещании в региональном правительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Руководители МинЖКХ и регионального оператора «Фонда капремонта» озвучили экономически обоснованную величину взноса на капитальный ремонт на 2017 год для края, которая составляет порядка 11 рублей за кв.м.

Однако губернатор предложил сопоставить графики изменения платы на капремонт с продовольственной инфляцией и ростом стоимости услуг ЖКХ. Он рекомендовал при составлении планов финансирования программы капремонта на следующий год ориентироваться на тариф 2016 года.

С января 2016 года в Ставропольском крае он был увеличен на 27% размер: с 5 рублей за 1кв. м до 6,36 рубля за 1 кв. метр. Правда, выросло и число тех, кто имеет право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

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Ранее ИА REGNUM сообщалось, что в Ставропольском крае затягиваются сроки выполнения программы капремонта многоквартирных домов. Программой на 2014−2016 годы планировалось отремонтировать 696 многоквартирных домов на сумму 1,78 млрд рублей.

В 2014 году ремонт был выполнен в 83 домах. В 2015—2016 годах еще в 226 объектах, в 366 многоквартирных домах ремонт еще идет.

В тех домах, до которых очередь не дошла, повторно проводятся конкурсы по отбору подрядных организаций. В 2017 году в крае запланировано проведение капитального ремонта в 450 многоквартирных домах.

Напомним также, что на совещании в Думе Ставрополья региональный оператор обвинил в затягивании сроков выполнения программы капитального ремонта срыв конкурса на отбор подрядных организаций. Конкурс был сорван из-за отсутствия заявок участников. Чтобы ускорить этот процесс, объявлен повторный тендер по отбору подрядных организаций с измененными условиями.

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Глава фонда капремонта Евгений Бражников посетовал на неопытность подрядчиков, которых иногда надо в процессе обучать. Напомним, в Ставропольском крае создан реестр добросовестных подрядчиков для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В него включены первые двадцать организаций.