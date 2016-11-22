Москва, 22 ноября, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Введенные внутри Евросоюза ограничения и «санкции» на поставку горючего в Сирийскую Арабскую Республику, авиагруппу ВКС России, мягко говоря, не волнуют, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя сообщение агентства Reuters о якобы нарушениях российскими судами санкций Евросоюза, запретившего поставки горючего в Сирию.

Mil.ru Топливозапращик переправляют на пароме

Напомним, агентство Reuters ранее сообщило, что, по меньшей мере два российских танкера доставляют авиационное топливо в Сирию в обход санкций, наложенных Евросоюзом. Эти санкции включают запрет на поставки оружия, нефти и нефтепродуктов, оказание любых услуг по транспортировке нефти и ее страхованию, запрет на ввоз предметов роскоши и ограничения банковских операций.

Конашенков напомнил, что Россия является одной из крупнейших нефтедобывающих стран и никакого дефицита топлива для своей авиации не допустит, тем более когда это касается борьбы с международным терроризмом.

Кроме того, он предположил, что британские журналисты могут не знать, что Россия не является членом Евросоюза, а посему не обязана соблюдать внутренние ограничения ЕС.