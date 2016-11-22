Москва, 22 ноября, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по образованию поддержала трехлетний проект бюджета города Москвы и рекомендовала к принятию во втором чтении. Как заявил на заседании комиссии 22 ноября начальник управления экономического анализа департамента образования города Москвы Александр Муратов, все расходы на образование сохранены на уровне 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Общий объем ассигнований на 2017 год составит 258 млрд 410 млн 110 тысяч рублей. На финансирование программы «Столичное образование» будет направлено 247 млрд 402 млн 955 тысяч рублей или 96% всех средств. Кроме того, по программе «Социальная защита населения города Москвы» предусмотрены расходы на питание обучающихся и мероприятия по социальной интеграции инвалидов», — заявил Муратов.

Представитель департамента также сообщил, что будет профинансирована часть городских программ: на программу «Спорт Москвы» выделят около 66 млн рублей, на программу «Информационный город» — 45 млн рублей, на программу «Экономическое развитие города Москвы» — 32 млн рублей и на программу «Безопасный город» — 4,4 млн рублей.

Кроме того, Муратов сообщил, что качество образования в столице становится массовым. Он уточнил, 53% выпускников городских школ сдали ЕГЭ на 90 и более баллов в 2016 году. Также он напомнил, что растет рейтинг образовательных организаций Москвы.

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«Мы считаем, что бюджет 2017 года полностью сбалансирован, позволяет закрепить и развить те успехи, которые достигнуты в 2016 году», — резюмировал Муратов.

В свою очередь, депутат Ирина Ильичева («Единая Россия») сообщила, что в проекте бюджета учтены пожелания общественности.

«Бюджет нацелен на совершенствование и улучшение системы образования. В этом — стратегия развития города», — подчеркнула она.

Напомним, депутаты Мосгордумы планируют рассмотреть во втором чтении законопроект «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на заседании 23 ноября.