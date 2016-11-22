Москва, 22 ноября, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Сложная операция по разгрузке нового корпуса реактора для Белорусской АЭС на причале Нововоронежской атомной электростанции завершена. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГК «Спецтяжавтотранс», осуществлявшей транспортировку совместно с экспертами-логистами ОА «АЭМ технологии».

Фото: ГК «Спецтяжавтотранс» Доставка корпуса реактора для БелАЭС

Корпус реактора весит 370 тонн, его длина составляет 11,3 метра, а диаметр — 4,8 метра. Он будет поставлен на первый энергоблок АЭС взамен предыдущего по решению госкорпорации «Росатом» в рамках межгосударственного контракта между Россий и Белоруссией.

В течение 20 дней реактор на барже преодолел путь в 1 тыс. километров, преодолевая мелководье и узкие повороты рукавов Дона. Реактор имеет завышенный центр тяжести при своих больших габаритах. На его разгрузку ушло 8 часов: работы чрезвычайно усложнились в связи с ледоходом на реке Воронеж в районе электростанции. Уровень воды опустился буквально за одну ночь на несколько десятков сантиметров, инженерам пришлось делать расчеты и менять схему балластирования баржи с грузом прямо в полевых условиях. Однако инженеры ГК «Спецтяжавтотранс» успешно справились с задачей.

«Очень сложная выгрузка: ледоход, низкий уровень воды и смерзшийся грунт на причале. Нам очень помогли наши воронежские партнёры из Старого Оскола из компании «Стройметаллком» во главе с Олегом Колесниковым. Нам просто необходимо было выгрузить корпус реактора сегодня. Завтра сделать это уже было бы невозможно в принципе из-за ледовой обстановки на реке», — рассказал директор дирекции исполнения проектов ГК «Спецтяжавтотранс» Вадим Орлов.

В ближайшее время на Нововоронежской АЭС реактор будет перегружен на специализированный железнодорожный транспортер — погрузка займёт 5 дней и будет производиться с помощью подъемно-транспортной системы B-Set. На белорусскую станцию Островец по железной дороге корпус реактора будет двигаться около 30 дней и прибудет к новогодним праздникам. До пункта назначения почти 1,5 тыс. километров.

В 2015 году ГК «Спецтяжавтотранс» осуществляла доставку первого реактора для БелАЭС. Российская компания является родоначальником отрасли перевозок негабаритных грузов в СССР, в её активе — мировой рекорд, а также пять рекордов Европы и России по перевозке негабаритных тяжеловесных грузов.

Отметим, «Росатом» строит БелАЭС на средства $10-миллиардного кредита правительства РФ. Проект БелАЭС предусматривает строительство двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2×1200) МВт. Для строительства первой белорусской АЭС был выбран проект АЭС ВВЭР-1200, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Генеральный контракт на сооружение Белорусской АЭС был подписан 18 июля 2012 года в Минске в ходе встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с председателем Совмина РБ (в то время) Михаилом Мясниковичем.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская сторона называла разные сроки ввода в эксплуатацию первого и второго энергоблоков БелАЭС. В конечном итоге, согласно утверждённому графику, первый реактор должен был быть запущен в 2018 году, а второй — в 2020 году. Однако после произошедшей в ночь на 10 июля в Островце нештатной ситуации, когда при перемещении корпус реактора соприкоснулся с землёй и поцарапалась краска, «Росатом» заявил о готовности заменить изделие, рассчитанное на гораздо большие нагрузки. При этом белорусский заказчик был предупреждён о переносе сроков ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. Правительство Белоруссии приняло решение заменить реактор, учитывая истерию, которую нагнетают власти Литвы и агенты Запада в Белоруссии.

Также напомним, 16 ноября зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко заявил о переносе сроков ввода первого энергоблока с 2018 на 2019 год в связи с заменой корпуса реактора первого энергоблока. В свою очередь 18 ноября ГК «Росатом» сообщила: «Информация, озвученная белорусской стороной, соответствует действительности».

«Росатом» констатировал: «Технических препятствий для использования корпуса реактора по назначению не существует: корпус реактора исправен и пригоден к эксплуатации, что зафиксировано результатами различных исследований. В качестве дополнительной меры «Росатом» планирует проведение анализа состояния корпуса группой международных экспертов. После подтверждения положительной оценки будет определена его дальнейшая судьба».