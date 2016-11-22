Ереван, 22 ноября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. По поводу встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, находящимся с деловой поездкой в Ереване, с премьер-министром этой республики Кареном Карапетяном стороны выступили с пресс-релизами. Содержание последних не совсем совпадает, на что и обратило внимание Ереванское бюро ИА REGNUM. В частности речь идет об обсуждении проблемы простаивающего армянского завода «Наирит».

Photolure На одном из пикетов сотрудников «Наирита»

В сообщении пресс-службы Минпромторга говорится: «Также на встрече обсуждались перспективы возобновления работы на территории Армении завода «Наирит», который обладает уникальной технологией производства хлоропреновых каучуков. Завод был одним из мировых отраслевых лидеров, занимая до 20% рынка. Сейчас он, к сожалению, простаивает. Российская сторона заявила о заинтересованности в реализации такого проекта».

Поскольку масштабность проекта возобновления работы «Наирита» для экономики и социальной сферы Армении переоценить трудно, то отсутствие упоминания об обсуждении данного вопроса в пресс-релизе армянской стороны вызывало удивление. На наш официальный запрос в пресс-службу армянского правительства было отмечено: «Правительство, безусловно, заинтересовано и предпринимает шаги, чтобы привлечь инвесторов для запуска завода «Наирит». К сожалению, в ходе встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с премьер-министром Кареном Карапетяном этот вопрос не затрагивался».

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Завод «Наирит» не действует с апреля 2010 года, находясь в процессе банкротства. Это один из пяти химзаводов в мире, производящих хлоропреновый каучук. «Наирит» — единственный в своем роде завод, способный производить каучук двумя методами — ацетиленовым и бутадиеновым. Ранее о намерении инвестировать в завод сообщала российская компания «Роснефть», однако впоследствии интерес компании к химическому заводу пропал.

Мантуров находится в Армении для участия в международном форуме «Антиконтрафакт-2016».