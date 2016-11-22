Москва, 22 ноября, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба МИД РФ.

U.S. Department of State Разговор

Сообщается, что Лавров и Керри в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Главы внешнеполитических ведомств двух стран снова обсудили пути урегулирования сирийского конфликта, включая необходимость выполнить требование Совета безопасности ООН о начале межсирийских переговоров без каких-либо предварительных условий.

Лавров и Керри затронули вопрос о нормализации обстановки в Восточном Алеппо, где до сих пор находятся отряды террористов и боевиков так называемой оппозиции.

Также Лавров и Керри рассмотрели другие актуальные вопросы международной повестки дня, в частности, ситуацию в Йемене и на Украине.

Стоит отметить, что диалог Лаврова и Керри по вопросу сирийского урегулирования продолжается больше года и заметного результата он пока не принес. Джон Керри вскоре уходит в отставку, так как в США к власти приходит Дональд Трамп и его новая республиканская команда. Избранный президент Трамп подбирает кандидатуру на пост государственного секретаря.