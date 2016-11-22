Псков, 22 ноября, 2016, 21:49 — ИА Регнум. В Псковской области с 1 февраля 2017 года останется одна таможня. Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, Себежская таможня прекратит своё существование как юридическое лицо и будет присоединена к Псковской таможне.

Popadius Таможня

«Таможенные посты Себежской таможни перейдут в подчинение Псковской таможни», — уточнили в управлении.

В настоящее время в структуре Себежской таможни пять таможенных постов, из них два расположены в пунктах пропуска. Регион деятельности таможни граничит с Латвией и Белоруссией.

Себежская таможня действует в Псковской области с 1991 года, в 2009 году к ней была присоединена Великолукская таможня.