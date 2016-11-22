Ставрополь, 22 ноября, 2016, 21:42 — ИА Регнум.



Pixabay.com Ураган

В трех муниципальных образованиях Ставропольского края введен режим Чрезвычайной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

К городу Лермонтов и Шпаковскому району, о которых сообщалось ранее, добавился и Кочубеевский район.

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В Ставропольском крае ураганным ветром, бушующим два дня, повредило 1200 м2 кровель. При этом, в МЧС отметили, что в школах с поврежденной кровлей учебный процесс не прерывался.

Исключение составили школы и детские сады Кочубеевского района, где занятия отменены решением комиссии министерства образования Ставропольского края.

Продолжает работу оперативный штаб Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. Ограничения движения грузового и легкового транспорта — нет. К настоящему времени восстановлено электроснабжение во всех ранее пострадавших поселениях. Ремонтники продолжают работать в отдельных домах.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщалось, что 22 ноября в Кочубеевском районе сорвало крыши в четырех образовательных учреждениях: в школах хутора Усть-Невинский, аула Карамурзинский и села Заветное, а также в селе Кочубеевское повреждена кровля Дворца культуры «Луч».

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Накануне ураганным ветром были снесены крыши еще в двух учебных заведениях. В одной из школ сорвало крышу со спортзала во дворе, во второй повреждена часть кровли школьного здания.

В крае работают шесть комиссий по оценке материального ущерба и 39 аварийно-восстановительных бригад. Стихия бушует в регионе второй день. Порывы ветра достигают 30 м/с.