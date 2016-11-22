Москва, 22 ноября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, относящий к категории государственной тайны информацию о государственной политике в области военно-технического сотрудничества России с иными государствами, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Pixabay.com Совершенно секретно

«Внести в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне… сведения об отдельных мероприятиях по реализации основных направлений государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства», — указано в тексте.

Все сведения о мероприятиях, реализующих направления госполитики в сфере военно-технического сотрудничества России с другими государствами вносятся в перечень данных, несвоевременное распространение которых способно нанести ущерб безопасности страны.