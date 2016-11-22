Иваново, 22 ноября, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Двухэтажный 12-квартирный дом по улице Минской в Иванове, где 6 ноября произошел взрыв бытового газа, снесен. Работы, которые начались в воскресенье, 20 ноября, были завершены 22 ноября. Выполняло работы по сносу дома муниципальное унитарное предприятие «САЖХ».

Пресс-служба администрации Иванова Снос дома на улице Минской

Выплаты жильцам дома власти намерены завершить до конца текущей недели, сообщает РИА Новости.

Жителям квартир в снесенном доме предложено временное жилье в маневренном фонде либо выплата компенсаций за аренду жилья. По данным администрации Иванова, жильцы четырех квартир уже получили ключи от квартир маневренного жилищного фонда. Собственники еще пяти квартир приняли решение арендовать жилье — деньги, потраченные на эти цели, будут им возмещены из бюджета города. Еще три семьи отказались и от муниципального жилья, и от компенсации за аренду.

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Взорвавшийся дом в Иванове снесут

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в 12-квартирном доме произошел рано утром 6 ноября. В результате шесть человек погибли, восемь пострадали. На данный момент в больницах остаются трое из пострадавших при взрыве.

Дом признали не подлежащим восстановлению. Новое жилье, как заявлялось ранее, жителям дома выделят по программе ликвидации аварийного жилья, а до этого им предложено жить в муниципальных или съемных квартирах.

По данным управления жилищной политики и ипотечного кредитования администрации Иванова, в случае внесения изменений в бюджет города Иванова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год дом, где произошел взрыв, будет включен в соответствующую муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Расселение дома, по предварительным оценкам, обойдется в 22,4 млн руб.