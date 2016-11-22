Киев, 22 ноября, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Генеральный конструктор АНТК «Антонов» (Украина, Киев) Дмитрий Кива более не возглавляет предприятие и коллектив известного авиастроительного концерна. Авиаконструктор переехал в Азербайджан, город Баку, и надеется развивать авиастроение там. «Да, я принял такое решение. Оно совершенно обдуманно. Надеюсь, мне удастся реализовать авиационные проекты в интересах Азербайджана», — заявил Кива. Говоря о причинах, толкнувших его на такой шаг, он уточнил следующее: «…Мою должность в АНТК «Антонов» просто упразднили… По моим сведениям, сделано это было по указанию «высокого начальства». Так что другого выхода у меня просто не было». Заявление Кивы цитирует 22 ноября информагентство RNS.

Madara777 Дмитрий Кива

Под руководством Дмитрия Кивы украинские авиастроители создавали военно-транспортные Ан-70 и Ан-178, пассажирские Ан-148, Ан-158, Ан-140. Кива руководил «Антоновым» со второй половины 2000-х годов, а работал на предприятии с 60-х годов прошлого века.

В интервью украинской газете «День» Кива прямо заявил, что решение относительно него принял президент страны. «Первое лицо государства… Он лично приезжал на ГП «Антонов» представлять нового руководителя. И мне тогда сказали: «Это его указание — снять вас…«

История увольнений

Следует отметить, что выдавливать Дмитрия Киву из «Антонова» начали давно, ещё с апреля 2014 года, т. е. аккурат после завершения государственного переворота. И должность генерального конструктора он также теряет не в первый раз.

15 апреля 2014 года СМИ сообщили о том, что правительство уволило Дмитрия Киву с должности председателя правления Государственного авиастроительного концерна «Антонов», которую он занимал с 2008 года. Сам Кива тогда уточнил, что увольнение никто с ним не согласовывал и узнал о нём он из новостей в интернете. Должность генерального конструктора предприятия за Кивой тогда сохранили.

Затем, спустя 11 месяцев, предприятие было передано в подчинение концерну «Укроборонпром» (ранее — Минэкономразвития Украины). После чего в середине июня СМИ сообщили об увольнении Дмитрия Кивы с поста генерального конструктора. В этот раз решение принимало руководство «Укроборонпрома», которому подчинялся «Антонов». «Решение об увольнении было принято «Укроборонпромом», поскольку концерн теперь является управляющей компанией «Антонова». Первый рабочий день Гвоздева на должности исполняющего обязанности президента — генерального конструктора был в субботу, 13 июня», — заявил тогда директор департамента информационной политики «Укроборонпрома» Лукьян Сельский информагентству УНИАН. Впрочем, затем в «Укроборонпроме» уточнили, что Кива лишился только должности президента «Антонова», место генерального конструктора за ним сохранили. Президентом же стал Михаил Гвоздёв (народный депутат от «Блока Петра Порошенко», опыт работы — депутат Хмельницкого облсовета, менеджер компаний, торговавших импортными автомобилями).

Завод менял не только подчинённость, происходил довольно серьёзный пересмотр его места в структуре промышленности Украины, связей и т.п. Так, в июне «Укроборонпром» сообщил о том, что из ряда переданных ему в управление предприятий в концерне образовали Украинскую авиастроительную корпорацию, центральной частью которой как раз и стал «Антонов». «Кроме «Антонова», в состав корпорации вошли ПАО УКРНИИАТ [разработка программных, прогнозно-аналитических материалов и нормативной документации в области авиастроения, технологическое проектирование самолётов и авиастроительных предприятий — Ред.], ГП «Новатор» [изготовление бортового радиоэлектронного, радиолокационного, радионавигационного оборудования для авиационной и аэрокосмической отраслей — Ред.], ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» [высокоточная топливо‑ и гидрорегулирующая аппаратура для аэрокосмической промышленности — Ред.], ГП «Харьковское агрегатное конструкторское бюро» [разработка и изготовление агрегатов для гидравлических, топливных и электрических систем авиационной и ракетной техники — Ред] и ПАО Завод «Маяк» [выпускает бортовую аппаратуру речевого информирования, наземные записывающие устройства — Ред]… Самолетостроительный кластер позволит сделать украинскую авиационную отрасль единственным мощным механизмом с четкой координацией развития, глубже интегрироваться в мировой рынок и внедрять международные стандарты… Главное преимущество кластера в том, что, объединяясь, предприятия имеют общее планирование серийного производства, единый центр закупок материалов и комплектующих, объединенный маркетинг продукции и обеспечения продаж», — сообщала пресс-служба концерна.

Наконец, в октябре 2016 года стало известно о ликвидации должности генерального конструктора «Антонова». Т. е. чисто формально Киву никто не увольнял, просто его должность перестала существовать. Своего рода сокращение штатов. Согласно законодательству, в таком случае «Укроборонпром» должен был предложить ему занять в концерне должность, соответствующую его компетенции (в случае наличия вакансий).

«Поскольку должность ликвидирована, то формально мне нечем заниматься. Мне предложили перечень должностей на выбор, начиная с техника, конструктора. Самая высокая должность — руководитель сектора… Я сказал, что судиться не буду. Если так, если я не нужен, то я написал заявление и пошел», — комментирует сам конструктор.

Издание «Зеркало недели» уточняет, что решение перебраться в Азербайджан созрело у Кивы уже на момент ликвидации его должности: «…Он планирует работать в Азербайджане и, не исключено, сможет повлиять на реализацию солидного проекта по передаче в эту страну технологии производства нового военного транспортника — Ан-178. Как в 90-х годах внешнеэкономическая деятельность, и в частности передача технологии производства Ан-140 Ирану, спасла фирму «Антонова», так и ныне такой крупный проект может стать свежим ветром в паруса и позволит фирме развиваться. Кстати, переговоры и по иранскому, и по азербайджанскому проекту вел именно Дмитрий Кива», — писало тогда издание.

Перспективы

Как считает главный редактор газеты «Деловой Донбасс» Геннадий Березовский, Киву убрали от руководства «Антоновым», чтобы со временем продать за границу наиболее ценные патенты, а украинскому бизнесу — территорию завода возле метро «Святошин» в Киеве (под жилую застройку). Учитывая, что в планах «Антонова» было развитие совместного производства самолётов в Саудовской Аравии и Азербайджане, ликвидация должности генконструктора может означать начало такой операции. Участвует ли в ней Кива или нет (скорее всего, нет) — покажет время. В любом случае вероятность миграции технологий и специалистов при переезде генерального конструктора в другую страну — вопрос времени.

Кива в одном из своих интервью утверждал, что наибольшая ценность предприятия, которым он до недавнего времени руководил, даже не патенты, а коллектив, который удалось сохранить. Теперь часть этого коллектива вполне может податься за своим конструктором. Тем более что обстоятельства «благоприятствуют»: вот уже два месяца производство на «Антонове» остановилось

Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года «Антонов» приостановил выпуск самолётов из-за отсутствия необходимых деталей, поставлявшихся ранее из РФ.

«Отсутствие кооперации с Россией по самолетам не облегчило жизнь «Антонову»… Сейчас, если бы даже мы очень хотели произвести самолет, у нас есть ряд недостроенных машин, которые стоят в цехах, нам нужно заменить все российские комплектующие на комплектующие других производителей, не будем говорить, что это обязательно западные, это могут быть и украинские», — пояснял в эфире радио «Вести» заместитель начальника отделения перспективных разработок ГП «Антонов» Андрей Хаустов. По его словам, возобновление производства ожидается не ранее 2017 года, когда предприятию удастся найти замену необходимым деталям.

Напомним, в конце августа 2016 года китайский телеканал CCTV заявил о продаже ГП «Антонов» Китаю технологической документации на транспортный самолет Ан-225 «Мрия». На предприятии тогда опровергли эту информацию, хотя признали, что переговоры с китайской стороной были, а их целью было соглашение о постройке второго экземпляра Ан-225 на первом этапе и серийного производства — на втором.

«Часть документации уже продали саудитам — по легким пассажирским самолетам), часть — китайцам, по тяжелым транспортным», — напоминает политический эксперт Юрий Гаврилечко. «И действительно, зачем после этого генконструкторы? Да и зачем вообще «великой аграрной державе» — производство самолетов?» — задается вопросом политолог.

В эфире радиостанции «Голос Столицы» аналитик издания «Транспортный бизнес» Вячеслав Коновалов заявил, что имеет место финансовое противостояние за доступ к деньгам КБ «Антонов», а это миллиарды гривен.

«Деньги. Только деньги. То есть с самого начала что Яценюк, что Гройсман, они всегда заявляли: надо получить контроль над финансовыми потоками, потому что мы не совсем понимаем, куда уходят деньги. Потому что это госпредприятие, а государство, ни копейки не вкладывая, все время выкачивает с этого предприятия деньги, еще и требует, чтобы они самолеты делали. А они самолеты делают, правда, в этом году наступил кризис этого выкачивания, в этом году сдадут аж один самолет», — заявил эксперт, говоря о причинах.

Также Коновалов отметил, что переход Кивы именно в Азербайджан вполне объясним.

«Дело в том, что Азербайджан год назад подписал контракт на Ан-178, что мы будем поставлять им военно-транспортный самолет. И нам сказали: хорошо, будете поставлять, но вы нам все-таки локализацию производства создайте какую-то, чтобы мы хоть часть самолета делали в Азербайджане. Поэтому Кива, получается, может шантажировать КБ «Антонов» своим присутствием там, потому что он той стороны как бы партнер, и если новое руководство «Укроборонпрома», которое руководит сейчас КБ «Антонов», не договорится с ним, вот тогда могут начаться очень интересные вещи», — прогнозирует специалист.