Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Российский шахматист Сергей Карякин стал считаться лидером в борьбе за чемпионское звание с норвежским гроссмейстером Магнусом Кapлсeнoм после своей победы в восьмой партии, где он выиграл черными фигурами, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Stefan64 Сергей Карякин

Вероятность того, что шахматист из России станет чемпионом мира, оценивается букмекерами с коэффициентом 1,44. Шансы на победу действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена оцениваются с коэффициентом 2,8.

Напомним, в ночь на 22 ноября в восьмой партии матча за мировую шахматную корону российский представитель одолел своего соперника, и счет в пользу Карякина стал равен 4,5:3,5. Теперь ему достаточно все оставшиеся партии сыграть вничью.

Для завоевания титула чемпиона мира по шахматам требуется набрать не менее 6,5 балла. Призовой фонд матча равен €1 млн, а 60% от этой суммы получит победитель турнира.