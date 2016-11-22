Москва, 22 ноября, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия располагают возможностями для развития двусторонних отношений. Об этом сегодня, 22 ноября в Кремле заявил Владимир Путин во время переговоров с Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба президента РФ.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

Согласно официальному сообщению, в ходе переговоров обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы. До официального начала переговоров президент посетили храм Христа Спасителя и поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием.

«Россия остаётся торгово-экономическим партнёром номер один для Белоруссии, а Белоруссия входит в пятёрку крупнейших торгово-экономических партнёров России, — констатировал в ходе переговоров Владимир Путин. — Правда, имея в виду известные всем нам обстоятельства, в прошлом году было небольшое снижение, в первом полугодии этого года тоже есть небольшое, где‑то 8 процентов. Но исходим из того, что это всё явления временные, а главное, что у нас есть не просто большие проекты. Главное — что создан механизм и воспроизводства объёма наших торгово-экономических связей, и их диверсификации».

Президент России отметил, что в рамках существующих институтов возможно не только восстановление взаимной торговли, но и развитие этого направления сотрудничества. Он обратил внимание: «Продолжаются взаимные инвестиции. В белорусскую экономику российских инвесторов и белорусских инвесторов — в российскую экономику. Продолжается расширение кооперации, в том числе в сфере машиностроения, сельхозмашиностроения. Всё это предпосылки для того, чтобы двигаться дальше».

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил президента РФ за повод для визита и сказал: «Владимир Владимирович, во‑первых, хочу поблагодарить Вас за приглашение и хорошую идею, поданную Вами примерно две недели назад: вместе приехать и поздравить нашего Патриарха с юбилеем, что мы и сделали. Это хороший штрих к отношениям двух президентов, двух народов, близких, родных народов. И Вы, наверное, почувствовали в зале отношение всех присутствующих к тому, что два президента близких народов прибыли для того, чтобы поздравить нашего Патриарха».

«В это бурное время, когда на нас накатывают то с одной стороны, то с другой разного рода кризисы, мы не изолированы от этого. Есть вопросы, которые мы должны оперативно, быстро решать. Думаю, мы оговорим эти вопросы, которые время от времени возникают, и, как всегда, примем самое точное решение», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Александр Лукашенко в ходе переговоров с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой констатировал: за 2015 год во взаимной торговле «обвалились там процентов на 40», а в 2016 году «товарооборот с Россией сократился ещё на 10%». Лукашенко пожаловался на невыполнение интеграционных договорённостей, сообщив: Москва должна определиться с будущим интеграционных проектов, а Минск своё участие в них будет «оптимизировать».

После этого, 28 октября в Минске председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл переговоры с Александром Лукашенко, обсудив «наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях». Одним из таких вопросов является способность руководства Белоруссии соблюдать условия действующих контрактов и платить по счетам, в частности — за потреблённые энергоносители.