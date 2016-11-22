Минск, 22 ноября, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили 22 ноября в Минске участники пятого раунда белорусско-индийских межмидовских консультаций, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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«В ходе консультаций стороны обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе обмен визитами на высшем и высоком уровне, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в области фармацевтики, культуры, образования, науки и технологий. Особое внимание уделено конструктивному сотрудничеству в рамках международных организаций, развитию деловых и гуманитарных контактов, а также межрегиональному сотрудничеству», — сказано в официальном сообщении.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил замминистра иностранных дел Валентин Рыбаков, индийскую — замминистра иностранных дел Суджата Мехта. После консультаций главы делегаций приняли участие в торжественном открытии белорусско-индийской бизнес-конференции, организованной Координационным бюро по Индии Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Белоруссии совместно с Конфедерацией индийской промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийская сторона проявляла интерес к приватизации белорусского госмонополиста «Беларуськалий», однако дальше обсуждения цены предприятия дело не зашло. В свою очередь Совмин Белоруссии проявлял интерес к сотрудничеству с Индией в различных сферах, в том числе фармацевтике, а также к возможностям сбыта на индийском рынке продукции белорусского машиностроения.