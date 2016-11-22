Москва, 22 ноября, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Реальная угроза безопасности для Европы исходит не от России, а от наполнения Европы оружием и военными «неевропейского» происхождения, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Program Executive Office Soldier Американский солдат

Перед этим официальный представитель американского госдепартамента Джон Кирби заявил, что США призывают Москву не перебазировать комплексы «Искандер» и комплексы ПВО С-400 в Калининградскую область России, так как это угрожает европейской безопасности.

В ответ официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков порекомендовал все претензии и пожелания о размещении российского вооружения на российской территории оставить при себе, так как обеспечение безопасности российского государства является прерогативой руководства России.

Кроме того, Конашенков подчеркнул, что все нынешние угрозы европейской безопасности являются следствием военной политики США, насыщающих Европу оружием и войсками «неевропейского» происхождения. При этом Конашенков напомнил о планах устройства в Польше и Румынии объектов американской системы стратегической противоракетной обороны, о запланированном размещении в Латвии, Литве, Эстонии и Польше боевых частей вооруженных сил НАТО, «где костяк составляют военнослужащие США», а также о перебазировании в Норвегию военнослужащих корпуса морской пехоты США.