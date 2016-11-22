Петрозаводск, 22 ноября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. По состоянию на 1 ноября 2016 года сумма просроченной задолженности по заработной плате в Карелии составила 30,7 млн рублей (на 1 января 2016 года — 35,3 млн рублей). Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 ноября, в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности республики, основной причиной наличия просроченной задолженности по заработной плате является банкротство предприятий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

При этом реальные денежные доходы населения Республики Карелия снизились на 4,6% по сравнению с январем-сентябрем 2015 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на предприятиях и в организациях за январь-сентябрь составила 32,0 тыс. рублей, что на 7,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уровень регистрируемой безработицы на конец октября в регионе составил 1,8% от численности рабочей силы (на конец октября 2015 года — 1,9%). Сумма социальных выплат безработным гражданам за январь-октябрь составила 255,8 млн рублей, в том числе выплачено пособий по безработице на сумму 248,5 млн рублей, стипендий в период профессионального обучения — 7,3 млн рублей.

Прибыль организаций возросла на 44,8% и составила 19,0 млрд рублей. Убытки организаций за рассматриваемый период снизились на 36,6% до 2,8 млрд рублей. Прибыль организаций в добыче полезных ископаемых выросла до 7,4 млрд рублей или на 41,8% и составила 38,8% от всей прибыли прибыльных организаций по республике.

Доля прибыльных организаций в общем числе организаций, учитываемых Карелиястатом, в январе-сентябре текущего года составила 58,6% что на 1,8 процентных пункта ниже, чем за соответствующий период 2015 года (60,4%) и на 3 процентных пункта выше, чем за январь-август 2016 года (55,6%).

По итогам января-октября поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики составило 21,6 млрд рублей, что на 8,9% выше уровня аналогичного периода 2015 года в основном за счет роста поступлений налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.