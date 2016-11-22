Вильнюс, 22 ноября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 22 ноября, после голосования, в котором 90 парламентариев проголосовали «за», 4 — «против» и 33 воздержались, одобрил кандидатуру Саулюса Сквернялиса на пост премьер-министра Литвы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сначала в зале пленарных заседаний Сейма было выслушано мнение парламентских фракций.

EU2016 NL Саулюс Сквернялис

Староста фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис призвал голосовать за кандидата в премьеры: «Тем членам Сейма, которые полны разочарования из-за результатов прошедших выборов в Сейм или ставят партийные и личные амбиции выше интересов государства и народа, я предлагаю хорошо подумать перед голосованием по вопросу назначения Сквернялиса. Ваше нежелание поддержать кандидата в премьеры покажет обществу страх перед переменами, ваш не конструктивный, а деструктивный настрой».

Оппозиционная фракция «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы решила не одобрить кандидатуру Сквернялиса, об этом информировал староста фракции Габриэлюс Ландсбергис: «Я хочу лично порадоваться, что выдвинутые приоритеты важнейших работ — именно те, я не знаю, есть ли в зале хоть один человек, который не сказал бы, что это сейчас самое главное для Литвы. Но главная проблема того, что мы услышали, заключается в том, чего мы не услышали. Мы не услышали ни одного слова о том, как эти работы и приоритеты будут реализовываться».

Фракция социал-демократов заявила, что будет голосовать за кандидатуру Сквернялиса. Позицию фракции представила староста Ирена Шяулене: «Мы его знаем, тем более, что он работал в правительстве, которым руководил наш премьер. Мы считаем, что он набрался необходимого опыта. Фракция одобряет его кандидатуру, поддержит его и желает ему удачи при выполнении задач для создания счастливой экономики».

Староста оппозиционной фракции Саюдис либералов Еугениюс Гентвилас напомнил главное требование фракции к будущему премьеру: «Либералы выдвинули одно ясное условие, что не смогут голосовать за кандидата в премьеры, а также за правительство или программу правительства, если в планах есть повышение налогов или введение новых налогов. Однозначного ответа мы так и не услышали. У господина Сквернялиса еще будет сегодня до голосования возможность высказаться».

За выдвинутую кандидатуру высказалась фракция Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей. «Мы в первую очередь поддерживаем волю избирателей предоставить большой мандат доверия именно этому политику. Так мы уважаем решение всей фракции Союза крестьян и зеленых Литвы делегировать на пост премьера этого кандидата», — сказала староста фракции Рита Тамашунене.

Фракция партии «Порядок и справедливость», по словам ее старосты Ремигиюса Жемайтайтиса, рассматривала возможность Сквернялиса стать премьером и после встречи с кандидатом приняла решение голосовать свободно: «Невидны кандидатуры министров, вместе с тем невидно, каким формируется кабинет, но из ответов видно, что планируется создать кабинет министров, которые как можно меньше зависели бы от политики, от самого парламента, от нашего влияния».

По словам старосты Смешанной группы членов Сейма Линаса Бальсиса, его мнение совпало с мнение другого члена группа Аушры Малдейкене: «Уважаемый Сквернялис произвел хорошее впечатление. Тот факт, что Сквернялис стремится принять на себя большую ответственность и таким образом оправдать доверие, предоставленное ему избирателями — очень положительный момент, потому что, наверно, нужно решиться начать те реформы, о которых очень много говорят, нужно позволить коллегам, победившим на выборах, начать реальную работу, ну, и всем нужно присоединиться к ней, чтобы эта работа принесла свои плоды».

Кандидат в премьеры призвал всех к совместной работе: «Я действительно считаю, что у нас есть возможность работать по-другому. У нас есть возможность всем вместе найти лучшие решения для Литвы. Я хочу верить, что мы можем работать по-другому, можем искать самые правильные решения, а не отклонять предложения только потому, что лица, представившие эти предложения, принадлежат той или иной политической партии».

По словам Сквернялиса, новое правительство будет правительством перемен: «Еще раз хочу подчеркнуть, что я вижу новое правительство как носителя перемен, ориентированного на решение проблем социального неравенства, демократии, религиозной изоляции. У нас нет другого пути. Если такая воля жителей Литвы и ваша воля привела к тому, что я сегодня стою как кандидат на этой трибуне, я не вижу другого пути, как только совершать смелые, неизбежные, разумные перемены. Я только хочу повторить, что перемены — это не революция, не радикализм, они должны быть обдуманными и взвешенными».

В 84 статье Конституции утверждено, что после одобрения Сейма премьера назначает президент. Даля Грибаускайте сразу же после решения парламента подписала декрет о назначении Сквернялиса премьером. В течение двух недель он должен сформировать правительство и внести в Сейм программу нового кабинета министров.