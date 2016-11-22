Калуга, 22 ноября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Ситуацию с закрытием центрального рынка в Калуге взяли на контроль в Общественной палате РФ, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию малого и среднего предпринимательства Валентина Агаркова, на горячую линию поступило несколько десятков звонков от предпринимателей, которые заявляют, что городская администрация Калуги незаконно пытается снести рынок, где на сегодняшний день работает более 2 тыс. человек.

Фото Дмитрия Мартышенко Калужский рынок остался без продавцов и покупателей

Читайте также: В Калуге назначили виновных в «ситуации» с ликвидацией городского рынкаОт имени Общественной палаты РФ губернатору области, в Генеральную прокуратуру, а также в кабинет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе направлено обращение с просьбой дать свою оценку сложившейся ситуации.

Между тем, как заявил корреспонденту ИА REGNUM член комитета городской думы Калуги по территориальному развитию, депутат Яков Казацкий, по состоянию на 19:00 мск 22 ноября большинство предпринимателей сами вывезли свои палатки и товар с вещевого рынка. Впрочем, не исключено, что кто-то из них завтра снова приедет на рынок и попробует торговать.

Читайте также: Скандал в Калуге: торговцы не отдают рынок властям

«Работники городской управы объяснили торговцам, что нахождение их палаток на рынке незаконно и предложили предпринимателям самим убрать палатки и товар. Кто сам не захотел этого сделать — демонтировала административная комиссия. 28 ноября на рынке будут демонтировать металлические контейнеры и он прекратит свое существование», — подчеркнул депутат Казацкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение властей о сносе городского рынка поставило многих калужских индивидуальных предпринимателей на грань банкротства. Адвокат Андрей Мучкин считает, что ликвидация рынка в центре Калуги в первую очередь выгодна владельцам соседних торговых центров, которые, пока открыт вещевой рынок, терпят убытки, так как на рынке товар значительно дешевле.

Напомним, что идея ликвидации Центрального городского рынка Калуги принадлежит губернатору области Анатолию Артамонову, который предложил городским властям вместо рынка оборудовать дендропарк.