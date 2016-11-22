Минск, 22 ноября, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 22 ноября посетил московский храм Христа Спасителя, где поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием и преподнёс ему подарки, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл и Александр Лукашенко

«Хочу вас поздравить не только от себя, но и от белорусского народа, вы знаете, как вас любят в Белоруссии», — сказал Лукашенко.

«Мы привезли вам знаковые подарки», — сообщил он и преподнёс «слуцкий пояс» и картину. Согласно официальному сообщению, «он пояснил, что в Белоруссии воссоздали национальное достояние — Слуцкий пояс. А в храме, который изображен на картине, недавно побывал патриарх Кирилл». После поднесения подарков и поздравлений Лукашенко и глава РПЦ удалились для краткой беседы.

Выступая на торжественной церемонии поздравления патриарха Московского и всея Руси Кирилла, руководитель постсоветской республики отметил вклад предстоятеля в упрочение духовного единства Белоруссии и России.

«В Белоруссии вы пользуетесь самым заслуженным авторитетом и народной любовью. Вас знает каждый человек — и христианин, и мусульманин, и представители других конфессий. Это результат ваших трудов и доброго отношения к нашей стране как предстоятеля Русской православной церкви, — сказал Лукашенко, выступая на торжественной церемонии поздравления патриарха. — Под вашим первосвятительским руководством Православная церковь способствует упрочению духовного единства наших славянских народов Белоруссии и России, основанного на таких христианских ценностях, как миролюбие, взаимопомощь, гуманизм и справедливость».

Лукашенко отметил, что особое внимание уделяется единству РПЦ. В его выступлении сказано: «Сегодня, когда мир сотрясают войны, религиозные и межнациональные конфликты, особым смыслом наполняются слова преподобного Сергия Радонежского «Единением и любовью спасемся». Благодаря вашей активной жизненной позиции Церковь играет важную роль в поддержании согласия в обществе, дружбы и сотрудничества между народами, сохранении мира и стабильности на планете».

Президентская пресс-служба проинформировала также, что программой визита запланированы переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным: «Лидеры двух стран обсудят наиболее актуальные вопросы повестки дня белорусско-российских отношений, вопросы политического взаимодействия, развитие интеграционных процессов, ситуацию в регионе и мире».

Напомним, 22 ноября Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе поздравляли предстоятеля Русской Православной церкви с 70-летием в московском храме Христа Спасителя. Президент России Владимир в своём выступлении отметил, что Православная церковь является духовной опорой российской государственности. Он наградил патриарха Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Как сообщало ИА REGNUM, при реализации политики «белорусизации» власти Белоруссии активно насаждают новые политические мифы, что обходится белорусскому бюджету в огромные суммы. Так, по распоряжению Александра Лукашенко был построен завод по производству «слуцких поясов» — роскошного элемента одежды польских магнатов, сыгравших ключевую роль в политике полонизации и окатоличивания православного русского населения Белой Руси.

По мнению Лукашенко, «слуцкий пояс» является «национальным символом» и должен быть в доме каждого белоруса вместе с иконой. Однако белорусы не вняли увещеваниям руководителя республики, считающего себя «православным атеистом», что якобы позволяет ему давать советы о реформировании Православия, целовать Коран и тому подобное.