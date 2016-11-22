Москва, 22 ноября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил бывшего министра экономического развития России Алексею Улюкаева от ряда должностей, которые он совмещал с должностью главы Минэкономразвития. Соответствующие указы президента опубликованы сегодня, 22 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Алексей Улюкаев

Улюкаев снят с целого ряда должностей. Экс-министр отстранен от обязанностей управляющего от РФ в Европейском банке реконструкции и развития и заместителя управляющего в Международном банке реконструкции и развития (группа Всемирного банка).

Также Улюкаев исключен из состава комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса, военно-промышленной комиссии РФ и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.

Кроме того, Улюкаев выведен из состава совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России, а также из состава экономического совета при президенте, совета при президенте по противодействию коррупции и из состава совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Стоит отметить, что Улюкаева уже исключили из рабочей группы экономического совета при президенте РФ по направлению «Развитие инфраструктурных проектов в сфере транспорта» и комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный.

Напомним, 14 ноября министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти». Через два дня Улюкаев был снят с должности министр экономического развития.